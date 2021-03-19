ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
Российский военно-морской флот получит в 2021 году три атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
Речь идет о АПЛ «Князь Олег» (проект 955А) и двух многоцелевых лодках «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М). Кроме того, в текущем году также будут заложены два последних крейсера в серии «Борея-А» - «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».
Тем временем, строительство четырех российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (885М) идет по графику, сообщил гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко.
По его словам, в настоящее время субмарины находятся на стапелях. Атомные крейсеры «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь» находятся на разных этапах строительства.
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