ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки

Речь идет о АПЛ «Князь Олег» (проект 955А) и двух многоцелевых лодках «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М). Кроме того, в текущем году также будут заложены два последних крейсера в серии «Борея-А» - «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Тем временем, строительство четырех российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (885М) идет по графику, сообщил гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко.

По его словам, в настоящее время субмарины находятся на стапелях. Атомные крейсеры «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь» находятся на разных этапах строительства.

