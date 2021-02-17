«Севмаш»: строительство подлодок проекта «Ясень-М» идет по графику
Строительство четырех российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (885М) идет по графику, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора северодвинского завода «Севмаш» Михаила Будниченко.
По его словам, в настоящее время субмарины находятся на стапелях. Атомные крейсеры «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь» находятся на разных этапах строительства. График работ согласован с Минобороны, сообщил Будниченко.
Также на стапеле еще одна подлодка проекта 885М - «Ульяновск». Работы на ней также идут по графику.
Ранее сообщалось, что Россия получит атомные субмарины с гиперзвуковым оружием «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М («Ясень-М») в 2027-2028 годы.
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