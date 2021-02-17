«Севмаш»: строительство подлодок проекта «Ясень-М» идет по графику

Также на стапеле еще одна подлодка проекта 885М - «Ульяновск». Работы на ней также идут по графику.

Ранее сообщалось, что Россия получит атомные субмарины с гиперзвуковым оружием «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М («Ясень-М») в 2027-2028 годы.

