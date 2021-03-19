Российские подлодки снабдят новым оружием

Срок службы самых многочисленных в ВМФ России атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирал Николая Евменова.

По его словам, АПЛ будут вооружены новым оружием, среди которого - крылатые ракеты «Калибр», а также разрабатываемые гиперзвуковые «Цирконы».