Российские подлодки снабдят новым оружием

Срок службы самых многочисленных в ВМФ России атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирал Николая Евменова.

По его словам, АПЛ будут вооружены новым оружием, среди которого - крылатые ракеты «Калибр», а также разрабатываемые гиперзвуковые «Цирконы».

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«Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане», - отметил Евменов.

Тем временем, строительство четырех российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (885М) идет по графику, сообщил гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко.

По его словам, в настоящее время субмарины находятся на стапелях. Атомные крейсеры «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь» находятся на разных этапах строительства.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ПодлодкаВМФ РФ
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