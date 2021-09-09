ВМФ России увеличил группировку подлодок с «Калибрами» в Средиземноморье

На их борту находятся крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Две субмарины совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Как сообщалось, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

