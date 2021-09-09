ВМФ России увеличил группировку подлодок с «Калибрами» в Средиземноморье

Группировка российских подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота РФ в Средиземном море доведена до пяти единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

ВМФ России получил подводную лодку с ракетами «Калибр»

На их борту находятся крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Две субмарины совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Как сообщалось, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

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ТЕГИ:ВМФ РФПодлодка
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