ВМФ России увеличил группировку подлодок с «Калибрами» в Средиземноморье
Группировка российских подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота РФ в Средиземном море доведена до пяти единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
На их борту находятся крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Две субмарины совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.
Как сообщалось, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти
- Врачам хотят запретить выписывать БАДы
- Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
- Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее
- Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех
- В США с середины августа прибыло 60 тысяч человек из Афганистана
- Военный самолет потерпел крушение в Судане
- Собянин не поддержал объединение Москвы с областью
- Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября
- Из-под завалов дома в Ногинске достали тело третьей жертвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru