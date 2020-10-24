ВМФ России получил подводную лодку с ракетами «Калибр»

В Петербурге состоялась церемония передачи дизель-электрической подлодки «Волхов» ВМФ РФ. Новая субмарина – уже вторая, созданная по проекту 636.3 сообщает «Интерфакс».

Новейшая подлодка «Новосибирск» спущена на воду

Особенность подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» - наличие комплекса ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновленное радиоэлектронное оборудование.

Всего «Адмиралтейские верфи» должны создать четыре подложки для ВМФ РФ по контратку, подписанному в сентябре 2016 года. Первая лодка серии «Петропавловск-Камчатский» была построена в ноябре 2019 года, третья и четвертая – «Магадан» и «Уфа», - также заложены в ноябре.

«Калибр» - семейство российских крылатых ракет, разработаных ОКБ «Новатор» (входит в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»).

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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