ВМФ России получил подводную лодку с ракетами «Калибр»

Особенность подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» - наличие комплекса ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновленное радиоэлектронное оборудование.

Всего «Адмиралтейские верфи» должны создать четыре подложки для ВМФ РФ по контратку, подписанному в сентябре 2016 года. Первая лодка серии «Петропавловск-Камчатский» была построена в ноябре 2019 года, третья и четвертая – «Магадан» и «Уфа», - также заложены в ноябре.

«Калибр» - семейство российских крылатых ракет, разработаных ОКБ «Новатор» (входит в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»).

