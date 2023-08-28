ВМФ России поразил склад ВСУ с авиационным вооружением
28 августа 202313:05
Военно-морской флот России ударил по украинскому складу авиационного вооружения и боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в ночь на 28 августа ВМФ нанес по объекту групповой удар с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.
«Цель удара достигнута. Объект поражен», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru