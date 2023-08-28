ВМФ России поразил склад ВСУ с авиационным вооружением

Военно-морской флот России ударил по украинскому складу авиационного вооружения и боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Киевской области

По данным военного ведомства, в ночь на 28 августа ВМФ нанес по объекту групповой удар с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВМФ РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры