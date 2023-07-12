ВМФ России получил новый ракетный корабль «Циклон»

Торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» состоялась на керченском Судостроительном заводе имени Бутомы, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что военно-морской флаг командиру корабля передал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, приказом которого корабль был зачислен в состав Черноморского флота.

«Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота», — указал главком.

Ранее гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что в декабре 2023 года ВМФ России передадут малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», вооруженный ракетным комплексом «Калибр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:КораблиЧерноморский Флот РФВМФ РФ

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