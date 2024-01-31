ВМФ получит 12 кораблей и четыре подводные лодки с 2024 году

Военно-морскому флоту России в текущем году запланировано передать 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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По его словам, импортозамещение при строительстве кораблей для ВМФ достигло 100%, поэтом «никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу».

Замминистра добавил, что за последние десять лет ВМФ было передано 40 надводных кораблей и 24 подлодки. Заявления прозвучали на церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 677 «Кронштадт».

Ранее главнокомандующий флота адмирал Николай Евменов заявил, что Военно-морской флот будет усилен ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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