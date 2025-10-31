Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы
Несколько крупных проектов благоустройства реализовали в этом году на западе Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«В районе Фили-Давыдково привели в порядок парк “Пионерский”, в котором больших работ не было с 2009 года. Обновили прогулочные дорожки... установили лавочки, шезлонги и качели для тихого отдыха», — отметил градоначальник.
Также здесь оборудовали сцену для мероприятий, установили современные опоры освещения, высадили сербские ели, мелколистные липы и казацкий можжевельник. Территорию у Мазиловского пруда благоустроили, отремонтировав дорожки, обновив деревянную площадку-балкончик и разместив новые светильники и удобную парковую мебель.
По другую сторону Мазиловской улицы был обустроен парк вдоль линии метро от станции «Пионерская» до улицы Пивченкова. Также специалисты проложили сеть прогулочных дорожек и удобный настил до станции метро. В Филях-Давыдкове реконструировали и площадку для выгула собак.
В Можайском районе появились новая зона отдыха у воды и спортзал под открытым небом. Так, у Беловежского пруда привели в порядок пешеходные дорожки, установили современные опоры освещения, скамейки и парковые качели, создали зону с лежаками. В районе были обновлены две игровые зоны для ребят разных возрастов, сцена для культурно-досуговых мероприятий. У пруда появились фитнес-станция, силовые тренажеры на все группы мышц, зона для игры в настольный теннис.
Как отметил Собянин, проекты благоустройства добавили красоты, комфорта и уюта общественным пространствам на западе города.
