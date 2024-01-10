ВМФ России усилят ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец»
10 января 202418:54
Военно-морской флот будет усилен ударными беспилотниками «Охотник» и «Иноходец». Об этом в разговоре с «Красной звездой» заявил главнокомандующий флота адмирал Николай Евменов.
Он уточнил, что на сегодняшний день армия уделяет особое внимание развитию беспилотников.
Повышение боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации планируется осуществить при помощи модернизации самолетов Ту-142МЗ и Ил-38, а также вертолетов Ка-27 и Ка-31Р.
Флот также планируется усилить перспективными авиационными системами, уточнил Евменов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru