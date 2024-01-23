Первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ РФ в 2024 году
Военно-морской флот России получит патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 до конца нынешнего года. Такие сроки назвал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он проинспектировал строительство кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.
Боевой ледокольный корабль сейчас проходит этап швартовых испытаний. Уже в апреле должны начаться заводские ходовые испытания. Экипаж «Ивана Папанина» проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Согласно графику, моряки должны заселиться на корабль в марте, передает ТАСС.
По словам главкома Евменова, патрульный ледокол будет выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей флота в Арктической зоне. Он будет действовать в рамках обеспечения безопасности в регионах Арктики. Корабль оснащён современными техникой и вооружением.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», корабли проекта 23350 предназначены для ВМФ РФ, а также для морских частей Пограничных войск ФСБ. Для первого варианта в состав вооружения входит 76,2-миллиметровая артиллерийская установка. Есть возможность размещения в контейнерах на выбор восьми крылатых ракет «Калибр-К» или противокорабельных ракет «Уран».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru