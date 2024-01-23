Первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ РФ в 2024 году

Военно-морской флот России получит патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 до конца нынешнего года. Такие сроки назвал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он проинспектировал строительство кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

Боевой ледокольный корабль сейчас проходит этап швартовых испытаний. Уже в апреле должны начаться заводские ходовые испытания. Экипаж «Ивана Папанина» проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ. Согласно графику, моряки должны заселиться на корабль в марте, передает ТАСС.