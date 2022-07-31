ВМФ обеспечит защиту добычи углеводородов в России

«Углеводороды - кровь современной экономики, и в зонах их добычи сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому одна из программных задач российского флота будет заключаться в обеспечении стабильности, безопасности и защиты российских экономических интересов в морских акваториях, где на шельфе осуществляется добыча или же имеются значительные залежи углеводородов», - заявил он РИА Новости.

По словам Коротченко, к таким регионам относятся Арктика, Сахалин и Дальний Восток, прикаспийская территория.

«Подтвержден курс на то, что самодостаточная и сильная Россия может быть таковой только при наличии самодостаточного и сильного флота, имеющего выход в мировой океан», - также подчеркнул военный эксперт.

Ранее российский лидер и Верховный главнокомандующий Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России, подписав соответствующие указы. Их текст размещен на сайте Кремля.

