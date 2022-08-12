Власти Запорожья: Жители подконтрольной Киеву территории избегают службы в ВСУ

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. <...> В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, уже было несколько столкновений между заградотрядами ВСУ и местными жителями, вынужденными оказаться в рядах теробороны. Член ВГА добавил, что запорожцы «не хотят ни убивать, ни умирать за [президента Украины Владимира] Зеленского», пишет Ura.ru.

