Власти Запорожья: Жители подконтрольной Киеву территории избегают службы в ВСУ

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области отказываются служить в территориальной обороне и стараются перейти на сторону союзных сил. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. <...> В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, уже было несколько столкновений между заградотрядами ВСУ и местными жителями, вынужденными оказаться в рядах теробороны. Член ВГА добавил, что запорожцы «не хотят ни убивать, ни умирать за [президента Украины Владимира] Зеленского», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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