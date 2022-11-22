Власти Запорожья заявили о готовности добровольческого батальона к боевым условиям
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова готов к выполнению боевых задач любой сложности. Об этом заявил замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек».
«Пока находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы [к боевым условиям]. У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. <...> Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера», — цитирует замглавы региона РИА Новости.
Чиновник отметил, что батальон оснащается необходимым вооружением и техникой, в частности, легкой - дооборудованными пикапами, пишет «Свободная пресса». У добровольцев есть все необходимое для выполнения боевых задач.
На основе батальона имени Судоплатова создают несколько рот, в том числе стрелковую и роту выполнения специальных задач.
Батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, напоминает RT. В октябре добровольцы приступили к боевому слаживанию на полигоне.
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