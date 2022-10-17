Власти Запорожья: ВСУ перебрасывают войска на юг Украины

«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, также замечена активность по подготовке и переброске военной техники подразделениям ВСУ в Николаевской, Днепропетровской областях, северной части Запорожской и Херсонской областей.

«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить», — указал член главсовета ВГА.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции и пытаются форсировать Днепр в западной части Каховского водохранилища, напоминает «Свободная пресса».

