Власти Запорожья: ВСУ перебрасывают войска на юг Украины

Украинские власти перебрасывают на войска и военную технику с западных областей на юг страны, готовясь к проведению наступательной операции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, также замечена активность по подготовке и переброске военной техники подразделениям ВСУ в Николаевской, Днепропетровской областях, северной части Запорожской и Херсонской областей.

«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить», — указал член главсовета ВГА.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ сменили план по захвату Запорожской атомной электростанции и пытаются форсировать Днепр в западной части Каховского водохранилища, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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