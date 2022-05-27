Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра

Украинские власти готовится к сдаче города Запорожье. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По словам чиновника, противники российских сил понимают, что подконтрольный Киеву город перейдет под полный контроль РФ.

«Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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