Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра

По словам чиновника, противники российских сил понимают, что подконтрольный Киеву город перейдет под полный контроль РФ.

«Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

