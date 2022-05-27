Власти Запорожской области предложили передать России местные военные базы

Украинские военные базы, находящиеся на территории Запорожской области, следует передать России для обеспечения безопасности жителей. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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Как отметил чиновник, он убежден, что постоянное присутствие российских военных — залог безопасности Запорожской области, пишет Газета.ру.

«Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», – цитирует Рогова РИА Новости.

Член главного совета ВГА считает, что разместить военную базу РФ можно на военно-морской базе «Восток» в Бердянске и военно-воздушной базе в Мелитополе, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенные Базы
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