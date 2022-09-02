Власти Снигиревки рассказали о переполненных моргах Николаева после попытки наступления ВСУ

Морги украинского Николаева переполнены, а в больницах не хватает донорской крови после провалившегося наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава пророссийской администрации Снигиревки в Николаевской области Юрий Барбашов.

СМИ: Украина не оправится от неудачного контрнаступления

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Барбашов указал, что о ситуации ему сообщили собственные источники. По словам главы администрации, в госпиталь МВД поступили около 400 бойцов ВСУ, аналогичная ситуация сложилась в местной больнице скорой медицинской помощи; всего в Николаеве приняли более двух тысяч раненых силовиков, отмечает телеканал «360».

Глава администрации также рассказал, что ВСУ предприняли попытку атаки в районе Снегиревки, однако она имела отвлекающий характер: основной удар был нанесен немного севернее, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры