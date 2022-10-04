Чернышенко: Более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы в рамках СВО

Он отметил, что соответствующий сервис был запущен в тестовом режиме в прошедшие выходные, через него было подано свыше двух тысяч заявок от добровольцев.



Ранее на Госуслугах появился раздел, где россияне могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд. Требования – находиться в запасе ВС РФ, иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

