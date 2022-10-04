Чернышенко: Более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы в рамках СВО
Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале Госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в видеообращении.
Он отметил, что соответствующий сервис был запущен в тестовом режиме в прошедшие выходные, через него было подано свыше двух тысяч заявок от добровольцев.
Ранее на Госуслугах появился раздел, где россияне могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд. Требования – находиться в запасе ВС РФ, иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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