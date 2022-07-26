Власти ДНР: Территорию республики освободят от ВСУ до конца августа

Украинские силы покинут территорию Донецкой народной республики до конца августа, считает первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов. Об этом чиновник заявил в эфире канала «Соловьев Live».

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«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — отметил Безсонов.

Ранее глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что территорию Донбасса освободят от украинских силовиков в текущем году, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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