Власти ДНР: Территорию республики освободят от ВСУ до конца августа
Украинские силы покинут территорию Донецкой народной республики до конца августа, считает первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов. Об этом чиновник заявил в эфире канала «Соловьев Live».
«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — отметил Безсонов.
Ранее глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что территорию Донбасса освободят от украинских силовиков в текущем году, напоминает телеканал «360».
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