Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, согласно которому отдавать долг родине отправятся 134 650 человек, сообщает Ura.ru.
В документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации говорится, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2021 года.
Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести в России компенсации для тех, кто не хочет служить в армии. По его мнению, официальный отказ от службы в армии может стоить 300 тысяч рублей.
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