«Новые люди» предложили ввести компенсацию за отказ от службы в армии

В России предложили ввести механизм компенсации для тех, кто не хочет служить в армии. С инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления перед своими сторонниками в Санкт-Петербурге.

По его мнению, порядок, когда все идут служить либо откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Политик считает, что в стране необходимо официально разрешить приобретать за деньги это право. Стоимость такой услуги Нечаев оценил в 300 тысяч рублей. Средства, полученные при реализации схемы, по его словам, можно направить на оплату обучения в вузах тех, кто уже отслужил, а также на зарплаты военным-контрактникам.

Глава «Новых людей» заявил о намерении оформить идею в конкретную законодательную инициативу.

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«Мы действительно хотим сделать законопроект. Питер — это город студентов, здесь очень много молодежи. 31 марта начинается новый призыв, весенний призыв в армию, и молодых людей станет в городе меньше. За кого у нас девушки будут выходить замуж — непонятно?», — сказал Нечаев.

Кроме того, политик предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы.

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ФОТО: пресс-служба партии "Новые люди"
ТЕГИ:Армия
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