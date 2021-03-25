«Новые люди» предложили ввести компенсацию за отказ от службы в армии

В России предложили ввести механизм компенсации для тех, кто не хочет служить в армии. С инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления перед своими сторонниками в Санкт-Петербурге.

По его мнению, порядок, когда все идут служить либо откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Политик считает, что в стране необходимо официально разрешить приобретать за деньги это право. Стоимость такой услуги Нечаев оценил в 300 тысяч рублей. Средства, полученные при реализации схемы, по его словам, можно направить на оплату обучения в вузах тех, кто уже отслужил, а также на зарплаты военным-контрактникам.

Глава «Новых людей» заявил о намерении оформить идею в конкретную законодательную инициативу.