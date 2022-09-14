ВКС России уничтожили украинский Ми-8 в Херсонской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ потеряли до 150 бойцов на николаевско-криворожском направлении

По его словам, на борту воздушного судна, которое было сбито в районе Кинбурнской косы Херсонской области, находилась диверсионно-разведывательная группа.

Он добавил, что ВКС РФ также нанесли массированный удар по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, потери составили 150 убитых и раненых.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФИгорь Конашенков
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