Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления на николаево-криворожском направлении, и понесли тяжёлые потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его сведениям, потери ВСУ в Николаевской области составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин.

Конашенков утончил, что Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях. Так, ещё до 70 военнослужащих Украины погибли в результате таких ударов в Запорожской области.

Вместе с тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ситуация в Запорожье остается непростой. Член главного совета военно-гражданской администрации части области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ наращивают силы на линии боевого соприкосновения на фоне успешного контрнаступления в Харьковской области.

