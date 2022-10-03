Более 900 человек потеряли ВСУ на Краснолиманском направлении

В сообщении говорится, что только за сутки в районе Славянска было уничтожено до 100 украинских военных, а также шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ сумели закрепиться на рубежах в направлении города Лисичанск, оказавшись там в «огневом мешке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».