Вице-премьер Борисов оценил используемое на Украине российское вооружение

Российское высокоточное оружие хорошо работает в ходе спецоперации на Украине и способно поражать сложные объекты. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК.

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«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — подчеркнул Борисов.

Как отметил вице-премьер, в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия». Особую важность приобретает увеличение огневой мощи, позволяющее до начала прямого контакта выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника.

Борисов предположил, что в будущем будут более широко применяться роботизированные средства, в том числе наземные, морские, надводные, подводные. Кроме того, вице-премьер отметил, что оружие будущего — вооружение на так называемых новых физических принципах, лазерное и электромагнитное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаРоссия
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