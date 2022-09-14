Минобороны обнародовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинский десант, пытавшийся форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Министерство опубликовало кадры операции в своем Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, подразделения ВСУ пытались пересечь Днепр на барже, пишет RT. Украинские силы намеревались захватить ЗАЭС, отмечает РИА ФАН.
«Экипаж [Ка-52], используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на удалении 15 км. По объекту были выпущены две управляемые ракеты "Вихрь". С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого - в кормовую часть баржи. Надводная цель была поражена», — подчеркнули в Минобороны.
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