Минобороны обнародовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 десанта ВСУ в районе ЗАЭС

Министерство опубликовало кадры операции в своем Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, подразделения ВСУ пытались пересечь Днепр на барже, пишет RT. Украинские силы намеревались захватить ЗАЭС, отмечает РИА ФАН.

«Экипаж [Ка-52], используя поисково-прицельную систему, обнаружил баржу с военнослужащими ВСУ на удалении 15 км. По объекту были выпущены две управляемые ракеты "Вихрь". С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого - в кормовую часть баржи. Надводная цель была поражена», — подчеркнули в Минобороны.

