Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
Российский ударный вертолет Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, экипаж Ми-35 обнаружил выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы противника.
«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.
Благодаря действиям военных продвижение формирований ВСУ на этом участке было остановлено, противник не смог осуществить прорыв к оборонительным позициям российских подразделений, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Директор оборонного завода задержан в Подмосковье по делу о госизмене
- СМИ: Минпромторг обновил концепцию развития микроэлектроники до 2030 года
- Генконсульство РФ сообщило об отказах Грузии на въезд россиян
- В НМ ЛНР заявили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров
- Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
- В Херсонской ВГА призвали отодвинуть линию фронта в сторону Николаева
- Володин: США милитаризируют Киев и толкают на новые преступления
- В Германии заявили, что США хотят разорить Европу и помешать дружбе ФРГ и России
- Эксперт напомнила россиянам о выплатах за долгий брак
- СМИ: Анкара запросила разъяснения из-за развязанной на Украине антитурецкой кампании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru