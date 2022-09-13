Российский Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Российский ударный вертолет Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Как отметили в ведомстве, экипаж Ми-35 обнаружил выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы противника.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Благодаря действиям военных продвижение формирований ВСУ на этом участке было остановлено, противник не смог осуществить прорыв к оборонительным позициям российских подразделений, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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