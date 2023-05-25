Венгрия увеличит оборонные расходы на фоне конфликта на Украине
Венгрия увеличит оборонные расходы в бюджете на 2024 год, так как считает, что конфликт на Украине может затянуться. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга на брифинге.
По его словам, военный конфликт на Украине не закончится в ближайшее время и будет продолжаться в 2024 году. Министр отметил, что последствия этого противостояния будут затрагивать и Венгрию, передает РИА Новости.
Планируется, что в следующем году Венгрия потратит на оборонные расходы свыше 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов).
Cпикер МИД Украины Олег Николенко ранее раскритиковал высказывания главы правительства Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить Россию без привлечения сил Североатлантического альянса.
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