Венгрия увеличит оборонные расходы на фоне конфликта на Украине

Венгрия увеличит оборонные расходы в бюджете на 2024 год, так как считает, что конфликт на Украине может затянуться. Об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга на брифинге.

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По его словам, военный конфликт на Украине не закончится в ближайшее время и будет продолжаться в 2024 году. Министр отметил, что последствия этого противостояния будут затрагивать и Венгрию, передает РИА Новости.

Планируется, что в следующем году Венгрия потратит на оборонные расходы свыше 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов).

Cпикер МИД Украины Олег Николенко ранее раскритиковал высказывания главы правительства Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить Россию без привлечения сил Североатлантического альянса.

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Фото: pixabay.com
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