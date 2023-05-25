Венгрия увеличит оборонные расходы на фоне конфликта на Украине

По его словам, военный конфликт на Украине не закончится в ближайшее время и будет продолжаться в 2024 году. Министр отметил, что последствия этого противостояния будут затрагивать и Венгрию, передает РИА Новости.

Планируется, что в следующем году Венгрия потратит на оборонные расходы свыше 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов).

Cпикер МИД Украины Олег Николенко ранее раскритиковал высказывания главы правительства Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить Россию без привлечения сил Североатлантического альянса.

