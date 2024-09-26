Великобритания передаст Украине 16 самоходных артиллерийских установок

Великобритания решила увеличить количество самоходных артиллерийских установок AS-90, которые предназначены для Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского Минобороны.

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Уточняется, что вместо запланированных к передаче 12 экземпляров, Киев получит 16 боевых машин.

«10 уже поставлены, ещё шесть AS-90 будут поставлены в ближайшие недели», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон выделит 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Киева, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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