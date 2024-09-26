Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций

В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали суда, «участвующие в транспортировке российского СПГ, в том числе с флагманского российского проекта «Арктик СПГ 2».

Уточняется, что санкции введены в отношении судов «Pioneer», «Asya Energy», «Nova Energy», «North Sky» и «SCF La Perouse».

Мы также вводим санкции против следующих организаций, связанных с судами: Ocean Speedstar Solutions OPC и White Fox Ship Managment», - добавили в британском кабмине.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что американские власти намерены ещё сильнее ужесточить санкции против России, включая объём поставок нефти на мировой рынок и её транспортировку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

