Источник агентства заявил, что Мечта прошел на предприятии полный курс обучения на оператора дрона. В своем подразделении боец выполнял задачи по разведке и прикрытию сослуживцев.

Мечта уничтожил 19 лодок украинской армии, которые пытались переправиться через Днепр, а также 100 военнослужащих противника.

По данным Минобороны РФ, Киев хотел создать техногенную катастрофу, атаковав беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, пишет издание «Профиль».

В среду, 1 ноября, беспилотник самолетного типа сбили над селом Новая Деревня в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

