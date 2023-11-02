В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ
Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя предприятия, производящего беспилотные летательные аппараты.
Источник агентства заявил, что Мечта прошел на предприятии полный курс обучения на оператора дрона. В своем подразделении боец выполнял задачи по разведке и прикрытию сослуживцев.
Мечта уничтожил 19 лодок украинской армии, которые пытались переправиться через Днепр, а также 100 военнослужащих противника.
По данным Минобороны РФ, Киев хотел создать техногенную катастрофу, атаковав беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, пишет издание «Профиль».
В среду, 1 ноября, беспилотник самолетного типа сбили над селом Новая Деревня в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали обвиняемых в подготовке взрыва в РУДН
- Иран предложил странам ШОС заключить договор о ненападении
- Американка подала против солиста Aerosmith Тайлера иск о сексуальном насилии
- Маск заявил о достижении Starlink безубыточности
- Умер автор хитов Кобзона и Ротару, композитор Евгений Ширяев
- Армия Израиля завершила окружение города Газа
- СК Москвы завел дело после угроз граждан Азербайджана полицейскому
- До двух увеличилось число жертв урагана «Киаран» во Франции
- В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ
- В Конгрессе США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru