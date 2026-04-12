Сын президента Уганды потребовал от Турции $1 млрд и самую красивую женщину страны
Сын президента Уганды и главнокомандующий Народными силами обороны страны генерал Мухоози Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и «самую красивую женщину страны» в качестве «дивидендов». Об этом сообщает издание India Today.
11 апреля Кайнеругаба написал в социальной сети X, что в дополнение к миллиарду долларов он хочет взять в жены самую красивую женщину Турции. Позже публикацию он удалил.
Генерал обвинил Турцию в том, что она извлекает значительную прибыль из работы портов и аэропортов в сомалийской столице Могадишо. При этом Уганда уже более 20 лет участвует в боевых действиях против боевиков группировки «Аш-Шабаб» (связана с «Аль-Каидой» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ)) в Сомали.
Кайнеругаба заявил, что требует «дивиденды» от этих сделок. Он также пригрозил запретить полёты Turkish Airlines и разорвать дипломатические отношения с Турцией, если его требования не будут выполнены в течение 30 дней.
Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от певицы Аллы Пугачевой пять миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
