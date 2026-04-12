«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. На 63-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Хазем Мастури. За три минуты до конца основного времени счёт сравнял защитник «Локомотива» Сесар Монтес.

После 24 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. «Динамо» Махачкала находится на 11-й позиции, набрав 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.

В 25-м туре «Локомотив» 18 апреля сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Динамо» днём позже примет дома петербургский «Зенит».