«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. На 63-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Хазем Мастури. За три минуты до конца основного времени счёт сравнял защитник «Локомотива» Сесар Монтес.
После 24 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. «Динамо» Махачкала находится на 11-й позиции, набрав 23 очка. Лидирует «Краснодар» с 52 очками.
В 25-м туре «Локомотив» 18 апреля сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Динамо» днём позже примет дома петербургский «Зенит», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
