«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:1.

«Спартак» открыл счёт уже на 8-й минуте - голом отметился Роман Зобнин, для которого этот матч стал 300-м в составе красно-белых.

«Ростов» сравнял счёт на 42-й минуте благодаря реализованному пенальти Мохаммада Мохебби.

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре 17 апреля «Ростов» примет «Сочи», а «Спартак» 19 апреля сыграет дома с грозненским «Ахматом», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
