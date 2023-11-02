В районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников
2 ноября 202308:15
Пять украинских беспилотников самолетного типа перехвачены над Крымом, еще один — уничтожен над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, Киев попытался совершить террористическую атаку с применением шести дронов утром 2 ноября, отмечает Ura.ru.
«Дежурными средствами ПВО один ... аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее ПВО сбила 2 дрона ВСУ самолетного типа над Курской и Брянской областями, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru