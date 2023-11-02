В районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников

Пять украинских беспилотников самолетного типа перехвачены над Крымом, еще один — уничтожен над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.

Беспилотник сбили над Новой Деревней под Белгородом

По данным ведомства, Киев попытался совершить террористическую атаку с применением шести дронов утром 2 ноября, отмечает Ura.ru.

«Дежурными средствами ПВО один ... аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ПВО сбила 2 дрона ВСУ самолетного типа над Курской и Брянской областями, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры