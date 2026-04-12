Ребенок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в Подмосковье

По данным SHOT, мальчик вместе с другом поджигал петарды на спортивной площадке возле школы. Одна из них не сработала. Подросток поднял её и положил в карман, после чего произошёл взрыв.

Как уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, ребенок лишился фаланги пальца. Он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Планируется перевод ребенка в клинический центр имени Л. М. Рошаля.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствие устанавливает, где мальчик приобрёл петарду. Дело находится на контроле у подмосковных Следственного комитета и прокуратуры.

Ранее один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».