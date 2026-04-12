СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе

Два американских эсминца едва избежали атаки в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива

По данным канала, на корабли USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson были нацелены ракеты и запущены ударные беспилотники. Американским эсминцам дали всего 30 минут на разворот и выход из зоны.

После предупреждения корабли США немедленно изменили курс и отступили. В это же время американские военные пытались применять средства радиоэлектронной борьбы для противодействия иранским системам.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:Военная ОперацияИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры