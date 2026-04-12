СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе
Два американских эсминца едва избежали атаки в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.
По данным канала, на корабли USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson были нацелены ракеты и запущены ударные беспилотники. Американским эсминцам дали всего 30 минут на разворот и выход из зоны.
После предупреждения корабли США немедленно изменили курс и отступили. В это же время американские военные пытались применять средства радиоэлектронной борьбы для противодействия иранским системам.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
