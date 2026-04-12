СМИ: Неизвестный предмет сдетонировал в руках у ребенка в Подмосковье
В подмосковном Орехово-Зуеве подросток поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, в результате взрыва мальчику оторвало пальцы. Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и специалисты.
Как уточняет Telegram-канал 112, взрыв произошел на спортплощадке возле школы, когда 11-летний мальчик положил неизвестный предмет в карман.
Осенью прошлого года в подмосковном Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Шведские власти разрешили балкеру Hui Yuan покинуть территорию Швеции
- СМИ: Неизвестный предмет сдетонировал в руках у ребенка в Подмосковье
- Явка на выборах в Венгрии составила рекордные 74%
- «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
- СМИ: Россия превосходит США в производстве высокотехнологичных дронов
- Брат главы Башкирии погиб в ДТП
- Росатом рассматривает создания более мощной лунной АЭС
- ЦСКА дома сенсационно проиграл «Сочи» в 24-м туре РПЛ
- Пользователям посоветовали воздержаться от «сбросов» Samsung на фоне блокировки телефонов фирмы
- СМИ: Риелторы начали проверять родственников продавцов жилья из-за «схемы Долиной»