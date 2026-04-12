СМИ: Неизвестный предмет сдетонировал в руках у ребенка в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве подросток поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами

По данным Mash, в результате взрыва мальчику оторвало пальцы. Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и специалисты.

Как уточняет Telegram-канал 112, взрыв произошел на спортплощадке возле школы, когда 11-летний мальчик положил неизвестный предмет в карман.

Осенью прошлого года в подмосковном Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



