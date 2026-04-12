Шведские власти разрешили балкеру Hui Yuan покинуть территорию Швеции
Шведские власти разрешили балкеру Hui Yuan покинуть территорию Швеции. Об этом сообщает береговая охрана страны.
По информации береговой охраны, капитан судна признал факт нарушения экологического законодательства и внёс денежные средства в счёт будущих штрафов. После этого судну было разрешено продолжить путь.
Ранее береговая охрана страны поднялась на борт судна под панамским флагом в связи с подозрениями в нарушении экологического законодательства. Сухогруз следовал из России в испанский порт Лас-Пальмас. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, российских граждан среди членов экипажа нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
