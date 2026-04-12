Шведские власти разрешили балкеру Hui Yuan покинуть территорию Швеции

По информации береговой охраны, капитан судна признал факт нарушения экологического законодательства и внёс денежные средства в счёт будущих штрафов. После этого судну было разрешено продолжить путь.

Ранее береговая охрана страны поднялась на борт судна под панамским флагом в связи с подозрениями в нарушении экологического законодательства. Сухогруз следовал из России в испанский порт Лас-Пальмас. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, российских граждан среди членов экипажа нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

