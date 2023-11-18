В зоне СВО начали применять новую ударную платформу «Скальпель»

«Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено», — рассказали агентству.

В зону СВО уже поставили партию из 15 «Скальпелей». Российские бойцы отмечают их хорошую управляемость и простоту в применении. В КБ подчеркнули, что изделие отличается устойчивостью при пикировании, легкостью прицеливания, простотой в подготовке к полету.

Платформа является более доступным аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет».

«"Скальпель" уступает "Ланцету" по ряду характеристик, но в конечном итоге это оправдано, поскольку наше изделие является гораздо более доступным. Стоимость одного аппарата на данный момент составляет 300 тыс. рублей. Естественно, это цена без полезной нагрузки», — указали в бюро.

Специалисты планируют продолжить усовершенствование платформы, до конца января «Скальпель» оснастят камерой с 10-30-кратным зумом на подвесе, системой захвата цели и самонаведения на объект по видео. Также будет переработана катапульта изделия, и у него появится более совершенная наземная станция.

