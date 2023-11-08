Армия России начала применять в зоне СВО улучшенный снаряд «Краснополь»

Российские военные начали использовать модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

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«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации», — отметили в организации.

При соблюдении условий применения снаряд «неизменно поражает цель», отмечает телеканал «360». Характеристики улучшенной версии боеприпаса не раскрываются из соображений безопасности.

В августе холдинг заявлял, что специалисты модернизировали «Краснополь» и улучшили его свойства, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеВооруженные Силы РФРостех

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