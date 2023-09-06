InfoBRICS: Вооруженный «Кинжалами» Су-34 стал угрозой для Киева и НАТО
Вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские самолеты Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и НАТО. Об этом заявил военный аналитик Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.
«Воздушно-космические силы России ... установили на свой "летающий внедорожник" "двигатель суперкара", сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде», — отметил эксперт.
В материале говорится, что размещение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» на Су-34 не сулит оппонентам Москвы ничего хорошего. Сейчас количество самолетов, способных нести смертоносные снаряды, выросло в пять раз. Увеличение числа вооруженных гиперзвуковыми ракетами истребителей будет иметь «значительные последствия» как для Украины, так и для других стратегических направлений, в том числе Европы и Ближнего Востока, пишет «Свободная пресса».
Ранее китайские военные эксперты высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», пишет RT. По данным портала Sohu, существующие системы противовоздушной обороны не могут перехватить такие снаряды.
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