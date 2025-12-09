На военные сборы берут даже граждан с категорией «В» – ограниченно годен, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы в 2026 году. Такие мероприятия будут проходить в ВС РФ, войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС и в органах госохраны ФСБ. На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу, не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью. Самарин рассказал, как проходят такие сборы.