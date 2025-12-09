Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина

Юрист в области военного права Иван Самарин заявил НСН, что призыв на военные сборы осуществляется в прежнем формате, но сегодня там часто подписываются контракты на службу. 

На военные сборы берут даже граждан с категорией «В» – ограниченно годен, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы в 2026 году. Такие мероприятия будут проходить в ВС РФ, войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС и в органах госохраны ФСБ. На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу, не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью. Самарин рассказал, как проходят такие сборы.

В России уточнили порядок пребывания в мобилизационном резерве
«Нет статистики, кого чаще всего берут на военные сборы. Но берут даже граждан с категорией «В» – ограниченно годен. В этом случае подходит любая категория годности, кроме категории «Д», которая означает, что человек не годен к военной службе. Обычно это касается людей, которые уже прошли службу. Но в моей практике бывали случаи, когда присылают повестки и тем, кто не служил, это касается как раз категории «В». Они зачисляются в запас без службы в Вооруженных силах, но в таком случае им тоже приходят повестки. Призыв на военные сборы осуществляется как и раньше, но сегодня там усиленно лидирует подписание контрактов. Это обычная подготовка – повторение пройденного и обновление знаний», - рассказал он.

Ранее в России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Отмечается, что они не являются военнослужащими, но на них распространяются соцгарантии этой категории. При этом резервистов не будут отправлять на СВО. До этого в РФ утвердили круглогодичный призыв на срочную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
