Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина
Юрист в области военного права Иван Самарин заявил НСН, что призыв на военные сборы осуществляется в прежнем формате, но сегодня там часто подписываются контракты на службу.
На военные сборы берут даже граждан с категорией «В» – ограниченно годен, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян, находящихся в запасе, будут призывать на военные сборы в 2026 году. Такие мероприятия будут проходить в ВС РФ, войсках Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС и в органах госохраны ФСБ. На сборы могут призвать мужчин, которые уже прошли срочную или контрактную службу, не служили, получив отсрочку или освобождение, а также выпускников военных вузов или женщин с военно-учетной специальностью. Самарин рассказал, как проходят такие сборы.
«Нет статистики, кого чаще всего берут на военные сборы. Но берут даже граждан с категорией «В» – ограниченно годен. В этом случае подходит любая категория годности, кроме категории «Д», которая означает, что человек не годен к военной службе. Обычно это касается людей, которые уже прошли службу. Но в моей практике бывали случаи, когда присылают повестки и тем, кто не служил, это касается как раз категории «В». Они зачисляются в запас без службы в Вооруженных силах, но в таком случае им тоже приходят повестки. Призыв на военные сборы осуществляется как и раньше, но сегодня там усиленно лидирует подписание контрактов. Это обычная подготовка – повторение пройденного и обновление знаний», - рассказал он.
Ранее в России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Отмечается, что они не являются военнослужащими, но на них распространяются соцгарантии этой категории. При этом резервистов не будут отправлять на СВО. До этого в РФ утвердили круглогодичный призыв на срочную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не понимают последствий: Чем Россия ответит на конфискацию ее активов Европой
- Недобровольное согласие: Кто выиграет от повышения лимитов сверхурочной работы
- Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина
- Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой
- Дмитрий Певцов назвал ремейки советского кино итогом творческой импотенции
- Обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей россиянина депортировали из США
- Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти
- СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
- Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
- Герасимов проверил работу группировки «Центр»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru