Рогов заявил, что ВС России отодвинули линию обстрела в Запорожской области
Российским военным удалось отодвинуть линию огня от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам чиновника, противника удалось выбить из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары, отмечает телеканал «360».
Ранее Рогов заявил, что российские военные ведут наступательные действия у городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, напоминает РИА ФАН.
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