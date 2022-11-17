В Запорожской области заявили о переброске украинских войск на трех направлениях

«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск», — рассказал чиновник в эфире «Соловьев Live».

По словам Рогова, украинские войска передислоцируют две бригады бойцов, пишет Ura.ru. Также ВСУ перебрасывают бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки и гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.

Рогов добавил, что разведка отслеживает перегруппировку противника, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.

Ранее чиновник заявил, что до конца года Киев собирается провести широкомасштабное наступление в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

