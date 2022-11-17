В Запорожской области заявили о переброске украинских войск на трех направлениях
Украинское командование перебрасывает войска к Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск», — рассказал чиновник в эфире «Соловьев Live».
По словам Рогова, украинские войска передислоцируют две бригады бойцов, пишет Ura.ru. Также ВСУ перебрасывают бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки и гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.
Рогов добавил, что разведка отслеживает перегруппировку противника, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.
Ранее чиновник заявил, что до конца года Киев собирается провести широкомасштабное наступление в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
- Туроператоры снизили до конца года цены на путевки в Турцию и Египет
- Кехман допустил объединение МХАТ и МХТ в 2023 году
- На Украине заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней
- МИД: Поставки российских удобрений в мире сократились почти на 40% из-за санкций
- Взрывы произошли в Киеве
- Потребность авиакомпаний в самолетах до 2030 года оценили в 1,7 тысяч
- В Запорожской области заявили о переброске украинских войск на трех направлениях
- Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию, президент ФФККР Александр Горшков
- Боррель: ЕС возместит ущерб пострадавшим от антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru