В Запорожской области заявили о наступлении армии России на двух направлениях

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о наступлении российских войск на запорожском направлении в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — рассказал Рогов.

По его данным, на указанных участках происходят активные боестолкновения, но инициатива остается у союзных сил, пишет Газета.ru.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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