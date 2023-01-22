В Запорожской области заявили о наступлении армии России на двух направлениях

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — рассказал Рогов.

По его данным, на указанных участках происходят активные боестолкновения, но инициатива остается у союзных сил, пишет Газета.ru.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



