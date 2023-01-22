В Запорожской области заявили о наступлении армии России на двух направлениях
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о наступлении российских войск на запорожском направлении в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — рассказал Рогов.
По его данным, на указанных участках происходят активные боестолкновения, но инициатива остается у союзных сил, пишет Газета.ru.
Ранее Рогов сообщил, что российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Боррель объяснил задержку в поставках танков Украине
- В Запорожской области заявили о наступлении армии России на двух направлениях
- В России госпитализировали 427 человек с коронавирусом за сутки
- В Госдуме заявили о готовящихся изменениях в школьной программе по литературе
- СМИ: В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Украине
- Володин: Поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе
- Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию
- В АТОР рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах
- В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов
- Врач: эпидемия коронавируса может завершиться через один-два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru