В Запорожье заявили о подготовке Киевом наступления на регион
Украинские власти готовят наступление на Запорожскую область. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам чиновника, Киев задействует в подготовке идеологические и информационные механизмы, пишет РИА ФАН.
«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"», — цитирует Рогова РИА Новости.
Член главного совета ВГА считает, что украинская сторона пытается таким образом «выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы», отмечает Газета.ру.
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