В Запорожье заявили о подготовке Киевом наступления на регион

По словам чиновника, Киев задействует в подготовке идеологические и информационные механизмы, пишет РИА ФАН.

«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"», — цитирует Рогова РИА Новости.

Член главного совета ВГА считает, что украинская сторона пытается таким образом «выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы», отмечает Газета.ру.

