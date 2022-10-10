В Запорожье заявили о подготовке Киевом наступления на регион

Украинские власти готовят наступление на Запорожскую область. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В Запорожье заявили, что ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром

По словам чиновника, Киев задействует в подготовке идеологические и информационные механизмы, пишет РИА ФАН.

«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"», — цитирует Рогова РИА Новости.

Член главного совета ВГА считает, что украинская сторона пытается таким образом «выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы», отмечает Газета.ру.

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