В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками

Украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после остановки энергоблока электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия

«Обстрелы только локальные. Ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве, когда была ситуация вокруг АЭС. Реакторы заглушены, идет процедура штатного обеспечения АЭС, работают дизельные генераторы, ЛЭП восстанавливаем», — цитирует чиновника ТАСС.

Балицкий отметил, что ситуация на АЭС штатная, «противник не высаживается, не обстреливает».

Запорожская АЭС была остановлена 11 сентября из-за обстрелов украинских формирований и повреждений электролиний, напоминает Ura.ru. Власти Запорожья отмечали, что для перезапуска ЗАЭС необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения и отремонтировать линию электропередачи, указывает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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