В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками

«Обстрелы только локальные. Ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве, когда была ситуация вокруг АЭС. Реакторы заглушены, идет процедура штатного обеспечения АЭС, работают дизельные генераторы, ЛЭП восстанавливаем», — цитирует чиновника ТАСС.

Балицкий отметил, что ситуация на АЭС штатная, «противник не высаживается, не обстреливает».

Запорожская АЭС была остановлена 11 сентября из-за обстрелов украинских формирований и повреждений электролиний, напоминает Ura.ru. Власти Запорожья отмечали, что для перезапуска ЗАЭС необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения и отремонтировать линию электропередачи, указывает телеканал «360».

