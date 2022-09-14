В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками
Украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после остановки энергоблока электростанции. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Обстрелы только локальные. Ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре мы не видим, обстрелов нет, дронов тоже не видим, которые были раньше в большом количестве, когда была ситуация вокруг АЭС. Реакторы заглушены, идет процедура штатного обеспечения АЭС, работают дизельные генераторы, ЛЭП восстанавливаем», — цитирует чиновника ТАСС.
Балицкий отметил, что ситуация на АЭС штатная, «противник не высаживается, не обстреливает».
Запорожская АЭС была остановлена 11 сентября из-за обстрелов украинских формирований и повреждений электролиний, напоминает Ura.ru. Власти Запорожья отмечали, что для перезапуска ЗАЭС необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения и отремонтировать линию электропередачи, указывает телеканал «360».
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