На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия

Вторая резервная линия энергоснабжения Запорожской атомной электростанции восстановлена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МАГАТЭ.

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Это позволяет оператору оставить одну линию в резерве, обеспечивая за счет второй АЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других жизненно защитных функций во время остановки.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе российских войск от Запорожской атомной электростанции не идёт.

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ФОТО: РИА Новости
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