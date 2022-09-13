На Запорожской АЭС восстановлена вторая резервная линия

Это позволяет оператору оставить одну линию в резерве, обеспечивая за счет второй АЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других жизненно защитных функций во время остановки.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе российских войск от Запорожской атомной электростанции не идёт.

